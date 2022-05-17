عبد الحميد بسيوني: هدف سموحة الحفاظ على المربع الذهبي وأشكر أحمد سامي.. فيديو

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن هدفه الحفاظ على بقاء فريقه في المربع الذهبي، من خلال التركيز للنفس الأخير على تحقيق نتائج إيجابية في الدور الثاني من الدوري العام.



وتابع مدرب سموحة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC : أشكر مجلس إدارة نادي سموحة بسبب دعمهم للجهاز الفني في المعب بما يعطي حماس للمباريات، لأن النقطة لها ثمن في الدوري المصري.



وأكمل بسيوني: هدفنا الحفاظ على المربع الذهبي، وأحمد سامي مدير فني كبير لأنني تسلمت منه فريق مميز قادر على المنافسة.



وعن موقف اللاعبين المعارين، اختتم بسيوني أنه يتواصل مع عددًا من الأندية لإقناعهم بتجديد إعارتهم لبعض اللاعبين الشباب، مشيدًا بحمدي علاء لاعب وسط سموحة، المعار من الزمالك.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزاً ثميناً على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

وافتتح حمدي علاء أهداف اللقاء لصالح سموحة بعد كرة أمامية من الهاني سليمان وصلت إلى صديق كالابا ليمرر الكرة إلى حمدي علاء المنطلق إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية سكنت يسار المرمى.

وعزز مروان حمدي أهداف الفريق السكندري، بعدما أبعد حارس المصري تسديدة عبد الكبير الوادي ليتابعها مروان حمدي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله مروان حمدي لصالح سموحة، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت وجود إعاقة من أحمد حمص لأحمد الشيخ في منتصف الملعب قبل إحراز الهدف.

وقلص حسن علي النتيجة لصالح المصري، بعدما لعب أحمد الشيخ كرة عرضية أبعدها دفاع سموحة بشكل خاطيء لتصل الكرة إلى حسن علي الذي سدد كرة أرضية سكنت المرمى.

ورفع سموحة رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.