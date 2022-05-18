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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحوار الوطني.. الطاهري: كل شيء مطروح للنقاش من أجل المصلحة الوطنية|فيديو

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنه فى أيام العمل السياسي، علينا أن نسمع لجميع الآراء، و التوجهات، مؤكدًا أن الآن كل شيء مطروح لـ النقاش، من أجل المصلحة الوطنية.
وأضاف خلال تقديمه برنامج " كلام فى السياسة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المصلحة الوطنية هي المشترك الوحيد بين وجهات النظر المختلفة في أيام العمل السياسي الجاد.

ولفت إلى أنه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني أصبح الجميع مشاركًا في المسؤولية، وأصبح المجتمع ساحة للحوار.
واشار إلى أن رأى النخب لم يكن الآن لـ الرفاهية، ولكن من أجل البناء.

 

 


 

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