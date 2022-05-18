أزمات غذائية في دول أوروبا وأمريكا.. تفاصيل

قال الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني ؛ إن كل المواد المتعلقه بالغذاء متوفرة في الأسواق وفي المصانع في حين أن دول أوروبا لديها مشاكل في الزيت وأمريكا لديها مشاكل في لبن البودرة و المجتمع العالمي لديه مشاكل كبيرة في الإقتصاد وفي الأغذيه وغير معلوم متى تنتهي .

أضاف الدكتور مصطفى إبراهيم خلال لقاءه في برنامج من مصر على قناة سي بي سي ؛ أن معظم الإقتصاديين في البنك الدولي تنبؤوا بإستمرار هذه المشاكل الأقتصاديه والغذائية لمده سنتين اذا إنتهت الحرب الأوكرانية الروسية في القريب العاجل .

أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني ؛ أن هناك مشاكل مثل الكورونا فنحن تلقيناها مثل العالم ؛ ولكننا تعاملنا فيها أفضل من دول أوروبية كما تجاوزت مصر هذه المشاكل بزيادة الإحتياطي في سلع القمح فنحن حتى العام القادم لدينا مخزون إستراتيجي من هذه السلعه .

اشار إبراهيم إلى أن الحكومة بسبب بعض المشاكل في العمله أصدرت قرار بوقف إستيراد فقرر معظم المستوردين زيادة أسعار السلع المستورده حوالي 15% يعادل زيادة أسعار العملة فقط والزيادة في السلع المصريه تعادل 30% لأن مدخلات المنتج المصري كثيرة.