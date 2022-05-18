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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمات غذائية في دول أوروبا وأمريكا.. تفاصيل

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني ؛  إن كل المواد المتعلقه بالغذاء متوفرة في الأسواق وفي المصانع في حين أن دول أوروبا لديها مشاكل في الزيت وأمريكا لديها مشاكل في لبن البودرة و المجتمع العالمي لديه مشاكل كبيرة في الإقتصاد وفي الأغذيه وغير معلوم متى تنتهي .

أضاف الدكتور مصطفى إبراهيم خلال لقاءه في برنامج من مصر على قناة سي بي سي ؛ أن معظم الإقتصاديين في البنك الدولي تنبؤوا بإستمرار هذه المشاكل الأقتصاديه والغذائية لمده سنتين اذا إنتهت الحرب الأوكرانية الروسية في القريب العاجل .

أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني ؛  أن هناك مشاكل  مثل الكورونا فنحن تلقيناها مثل العالم ؛ ولكننا تعاملنا فيها أفضل من دول أوروبية كما تجاوزت مصر هذه المشاكل بزيادة الإحتياطي في سلع القمح فنحن حتى العام القادم لدينا مخزون إستراتيجي من هذه السلعه .

اشار إبراهيم إلى أن الحكومة بسبب بعض المشاكل في العمله أصدرت قرار بوقف إستيراد فقرر معظم المستوردين زيادة أسعار السلع المستورده حوالي 15% يعادل زيادة أسعار العملة فقط والزيادة في السلع المصريه تعادل 30% لأن مدخلات المنتج المصري كثيرة.

مصطفى إبراهيم الاسواق الأغذية الاقتصاد السلع المستوردة

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