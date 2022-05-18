ضبط ربة منزل وشقيقها لدفنهما ابنتها بدون تصريح

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط ربة منزل وشقيقها؛ لقيامهما بدفن نجلتها المتوفية بدون تصريح.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "تعدي أم على كريمتها وإلقائها بصندوق القمامة"، والإشارة خلاله لضبط الأم مرتكبة الواقعة .. وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مسئول مقابر بدائرة القسم، بقيام كلِ من ربة منزل، وشقيقها (تربي) بدفن كريمة الأولى (سنة ونصف) بدون تصريح، عقب سقوطها من شرفة سكنها، لاختلال توازنها أثناء اللهو، وعدم تمكنها من استخراج تصريح للوفاة لخلافات مع زوجها "والد الطفلة".

وقد تم ضبطهما، كما تم استدعاء والد الطفلة، واتهم المذكورين بالإهمال والتسبب في وفاة كريمته ودفنها بدون تصريح .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.