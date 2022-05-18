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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بسبب قرارات الأهلي الأخيرة

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

صدى البلد

تحدَّث فرج عامر رئيس سموحة السابق، حول مباراة الأهلي والوداد المغربي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب "محمد الخامس".

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع تويتر: قرارت الأهلي الأخيرة جعلت الكاف يلعن اليوم اللي اختار فيه ملعب محمد الخامس لإقامة مباراة نهائي أبطال أفريقيا لأبطال الدوري العام.

فرج عامر لـ الوداد المغربي: جاملوك وأعطوك الملعب بس البطولة صعب

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وكان قد تأهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا ليواجه نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم 30 مايو الجاري فى المغرب.

وبلغ المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيحة 6/ 2.

وقاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو الشياطين الحمر إلى الإطاحة بوفاق سطيف من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الجنوب افريقي بيرسي تاو فى تسجيل هدفين فى لقاء الذهاب أمام وفاق سطيف وصنع أربع أهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

المارد الأحمر أحرز رباعية نظيفة في شباك وفاق سطيف ووصل النادي الأهلي الى الهدف رقم 453 داخل ملعبه فى كل البطولات الافريقية.

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