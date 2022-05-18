الجندي: جماهير السوشيال ميديا صنعت الفارق للأهلي أمام الاتحاد..فيديو

أكد عمرو الجندي نجم فريق سلة الأهلي أن جماهير السوشيال ميديا صنعت الفارق للفريق بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في المباراة الرابعة بسلسلة البلاي أوف بنهائي دوري السوبر.



قال الجندي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في سلسلة البلاي أوف الخسارة من الاتحاد كانت تُحفزنا وتُحمسنا لتحقيق الفوز".



أضاف: "دعم الجماهير على السوشيال ميديا لنا بعد الخسارة من الاتحاد في المباراة الرابعة صنع الفارق معنا شعرنا أن الكل يُدعمنا".



وختم حديثه قائلا: "السوشيال ميديا جعلت الاهتمام يزيد بالنسبة لألعاب الصالات خصوصا كرة السلة"