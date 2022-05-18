روسيا: استسلام 694 مقاتلاً أوكرانياً من مصنع آزوفستال خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استسلام 694 من مسلحي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والجنود الأوكرانيين المحاصرون في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول منذ يوم أمس، الثلاثاء 18 مايو.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن من بين هؤلاء 29 جريحا، وإجمالاً، استسلم منذ الاثنين الماضي 959 مسلحا من بينهم 80 جريحا، وضع 51 منهم في مستشفى "نوفوآزوفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

الحرب متواصلة في أوكرانيا

وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حيث أصابت الصواريخ الجوية عالية الدقة للقوات الفضائية الجوية موقعي قيادة، بما في ذلك مقر الدفاع الإقليمي في منطقة قرية "سوليدار" بجمهورية دونيتسك، وكذلك 31 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك مواقع وحدات المرتزقة الأجانب من الدول الأوروبية في "نيكولاييف" و"كراسنوغوروفكا".