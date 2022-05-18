كشف لغز جثة شاب مُكبل اليدين بترعة الفاروقية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة شاب مُكبل اليدين على ضفة ترعة الفاروقية داخل جوال بلاستيك، بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتبين أن الجثة للمدعو "ش. ع- 44 عامًا- ويقيم دائرة مركز دار السلام"، والجثمان به آثار تعدٍ بالضرب على مقدمة الرأس، تم التخلص منه وربطه ووضعه داخل جوال بلاستيك، وإلقاءه داخل ترعة الفاروقية بدائرة المركز.

وعقب تكثيف جهود الجهات الأمنية المُختصة، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كل من المدعو "ن. ب- 43 عاما- عاطل، وج. ج- 27 عاما- عاطل"، تربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة لوجود خلافات مالية فيما بينهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جُثة داخل "جوال بلاستيك" على حافة ترعة الفاروقية، ناحية قرية نجوع مازن دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب مُكبل اليدين، موثوق بالحبال وموضوع داخل جوال بلاستيك، وتبدوا على الجثة سحجات وكدمات متفرقة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.