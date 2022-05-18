عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مجانا.. إطلاق لعبة التشويق والإثارة Apex Legends على هواتف آيفون وأندرويد

لعبة Apex Legends
لعبة Apex Legends

أطلقت شركة Electronic Arts (EA) للألعاب الشهيرة، لعبة Apex Legends Mobile، وجاء ذلك بعد أن خضعت اللعبة لاختبارات تجريبية لعدة أشهر في بعض الدول حول العالم، والآن أصبحت اللعبة متاحة للتنزيل واللعب بشكل رسمي على الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وبحسب ما ذكر موقع Gizmochina التقني، فإن لعبة الباتل رويال الشهيرة Apex Legends، ستكشف عن شخصية جديدة وحصرية على الهواتف الذكية تعرف باسم Fade.

 

لعبة فورتنايت تتيح النسخة الأصلية من أداة Robocop داخل متجرها

تغيير الاسم .. لعبة فيفا Fifa الشهيرة تفاجئ لاعبيها بقرار صادم

 

إطلاق لعبة Apex Legends لهواتف آيفون وأندرويد

وتتمتع شخصية Fade بمهارات سلبية تمنح اللاعب زيادة في السرعة، بفضل الدافعات الموجودة على ظهره، في نهاية الانزلاق، كما أن الفلاش باك يمكن أن يعود Fade إلى حيث كان منذ فترة.

إطلاق لعبة Apex Legends لهواتف آيفون وأندرويد

وتتمتع شخصية Fade بمهارات تكتيكية حيث تأتي للعب في أوقات مختلفة، ويمكن أن يزيد تيار المروحة من سرعة التلاشي بعد الانزلاق، ويعكس الفلاش باك وغرفة الطور القدرات التكتيكية والنهائية على التوالي لـ Fade، ويشار إلى أن وضع Deathmatch، تملأ به وظيفة الملء التلقائي اللاعب تلقائيا إذا انسحب أحد اللاعبين الحاليين.

وتتوفر لعبة Apex Legends بشكل مجاني ويمكن تحميلها من متجر Google Play لهواتف أندرويد، و متجر آبل App Store لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

 وتتوافق اللعبة مع  أندرويد 6 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى إصدار نظام التشغيل iOS 11.0 والإصدارات الأحدث، وتتطلع اللعبة لتحميلها ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 2 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تقدر ب 4 جيجابايت.

لعبة Apex Legends Mobile لعبة الباتل رويال Apex Legends الهواتف الذكية لعبة Apex Legends

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

موضوعات متعلقة

ميتا: تزايد عدد منشورات العنف على "فيسبوك" لأكثر من 20 مليون منشور

عصابة قرصنة إلكترونية شهيرة تهدد بإسقاط حكومة كوستاريكا |تفاصيل

على خطى آبل.. سامسونج تخطط لإنتاج معالجات لهواتفها في 2025

سوني تطلق ألعابا جديدة لمشتركي PlayStation Plus مع قائمة ممتعة

ترشيحاتنا

بعثة سلة الزمالك تصل رواندا استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة بالدوري

عبد الغفار: التغطية الصحية الشاملة أولوية قصوى لمصر

مفتي الجمهورية من لندن: مصر ما زالت صامدة في حربها على الإرهاب

شوبير لـ الأهلي:قرار إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب لن يتغير

جانتس يتوجه لأمريكا لبحث ملف إيران وأوكرانيا.. وجيش إسرائيل يستعد لضرب إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

فيديو

تفاصيل تصادم أتوبيس و7 سيارات ملاكي على محور 26 يوليو.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على مستريحة الغردقة .. فيديو جراف

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ