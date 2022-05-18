مجانا.. إطلاق لعبة التشويق والإثارة Apex Legends على هواتف آيفون وأندرويد

أطلقت شركة Electronic Arts (EA) للألعاب الشهيرة، لعبة Apex Legends Mobile، وجاء ذلك بعد أن خضعت اللعبة لاختبارات تجريبية لعدة أشهر في بعض الدول حول العالم، والآن أصبحت اللعبة متاحة للتنزيل واللعب بشكل رسمي على الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وبحسب ما ذكر موقع Gizmochina التقني، فإن لعبة الباتل رويال الشهيرة Apex Legends، ستكشف عن شخصية جديدة وحصرية على الهواتف الذكية تعرف باسم Fade.

إطلاق لعبة Apex Legends لهواتف آيفون وأندرويد

وتتمتع شخصية Fade بمهارات سلبية تمنح اللاعب زيادة في السرعة، بفضل الدافعات الموجودة على ظهره، في نهاية الانزلاق، كما أن الفلاش باك يمكن أن يعود Fade إلى حيث كان منذ فترة.

إطلاق لعبة Apex Legends لهواتف آيفون وأندرويد

وتتمتع شخصية Fade بمهارات تكتيكية حيث تأتي للعب في أوقات مختلفة، ويمكن أن يزيد تيار المروحة من سرعة التلاشي بعد الانزلاق، ويعكس الفلاش باك وغرفة الطور القدرات التكتيكية والنهائية على التوالي لـ Fade، ويشار إلى أن وضع Deathmatch، تملأ به وظيفة الملء التلقائي اللاعب تلقائيا إذا انسحب أحد اللاعبين الحاليين.

وتتوفر لعبة Apex Legends بشكل مجاني ويمكن تحميلها من متجر Google Play لهواتف أندرويد، و متجر آبل App Store لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

وتتوافق اللعبة مع أندرويد 6 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى إصدار نظام التشغيل iOS 11.0 والإصدارات الأحدث، وتتطلع اللعبة لتحميلها ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 2 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تقدر ب 4 جيجابايت.