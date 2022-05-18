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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد فتح الباب.. كيفية التقديم وآخر موعد لجوائز اليونسكو لمحو الأمية 2022

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول فتح باب التقدم لنيل جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2022، مشيرة إلى أن هذه الجوائز تضم:-


1- جائزة اليونسكو الملك سيجونغ لمحو الأمية، والتي تأسست عام 1989، وتحظى برعاية جمهورية كوريا، وتهدف إلى الاهتمام بالبرامج التي تركز على تطوير وتنمية معرفة القراءة والكتابة القائمة على اللغة الأم، ويحصل كل من الفائزين الثلاثة على جوائز الملك سيجونغ لليونسكو (ميدالية، ودبلومة، ومبلغ 20.000 دولار).

2-  جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية، وقد تأسست عام 2005، وتحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتهتم هذه الجائزة بالبرامج التي تشجع على محو أمية الكبار، خاصة في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، لاسيما الفتيات والنساء، ويحصل كل من الفائزين الثلاثة على جوائز كونفوشيوس من اليونسكو (ميدالية، ودبلومة، ومبلغ 30.000 دولار).


- هذه الجوائز تُمنح للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد؛ اعترافًا بإسهامهم المتميز في تعزيز الجهود المبذولة؛ وتقديرًا لجهودهم المتواصلة في مجال محو الأمية.

- موضوع الجائزة هذا العام هو "Transforming literacy learning spaces"، ويجب على الراغبين في التقدم لنيل تلك الجوائز، استيفاء النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، عن طريق طلب إنشاء حساب مستخدم، وذلك في موعد أقصاه 6 يونيو 2022 عبر الرابط الإلكتروني التالي  

وللمزيد من المعلومات عن الجوائز، وإجراءات تقديم الترشيحات، يُرجى الاطلاع على الرابط التالي
 

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جدير بالذكر أن جامعة عين شمس قد فازت بجائزة اليونسكو "كونفوشيوس" لمحو الأمية لعام 2021، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية.

ومنذ عام 1967 يتم منح جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية، التميز والابتكار في مجال محو الأمية، وقد تم الاعتراف بـ 506 من المشاريع والبرامج التي نفذتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد في جميع أنحاء العالم.

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