عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"..أردوغان يعلق على طلب انضمام السويد وفنلندا للناتو

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب السويد وفنلندا موافقة أنقرة على انضمامهما للناتو، قائلا: "المعذرة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".

وقال أردوغان إن بلاده تدعم حلف شمال الأطلسي “الناتو” بشدة، لكنه استدرك بأن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته.

وتعليقا على تحفظ تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قال أردوغان إن "توسع الناتو مفيد لتركيا بقدر الاحترام الذي يتم إظهاره تجاه مخاوفها".

فاينانشيال تايمز: تركيا تمنع بحث طلبي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

وزير الدفاع الأمريكي يعلن دعم انضمام السويد وفنلندا لـ حلف الناتو

وذكر أردوغان أن بلاده "طلبت من السويد تسليم 30 إرهابيا، إلا أنها رفضت تسليمهم لأنقرة”.

وأضاف: "وقعنا في الخطأ مرة واحدة حينما وافقنا على إعادة اليونان وفرنسا إلى الحلف. المعذرة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".

تركيا الناتو فرنسا فنلندا السويد أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

توقعات برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

طارق يحيي يكشف أسباب تراجع مستوى الزمالك فى الدوري

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن تحول المناطق الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا إلى التعامل بالروبل

روسيا تعلن استخدام أسلحة الليزر في حرب أوكرانيا.. تفاصيل

الصحة العالمية تصدر تحذيرات مهمة إلى دول العالم بسبب كورونا

تعثر محادثات الناتو مع فنلندا والسويد بشأن انضمامهما للحلف

تايمز: الوضع في أوكرانيا يهدد بأزمة غذاء عالمية

ارتفاع أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا

مفوض أوروبي: فشل تمرير الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

بسبب عقوبات الغرب.. روسيا تعلن التغلب علي أسوأ صدمة اقتصادية

ترشيحاتنا

بيانات الصندوق الأسود للطائرة الصينية المنكوبة يكشف إسقاطها عن عمد.. تفاصيل

ردا على الحظر الأوروبي.. روسيا توجه إمدادات النفط والغاز إلى الشرق

الشوربجي : يجب حل التشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية والضرائب والتأمينات

انخفاض الحرارة.. الأرصاد: تأثر مصر بغطاء سحابى يقلل سطوع الشمس لمدة 48 ساعة

المشاط: البلدان النامية تحتاج استثمار 800 مليار دولار إضافية لمواجهة تغير المناخ

رئيس الوزراء: أهمية البحث عن أسواق سياحية بديلة للتقليدية وجذب شرائح أجنبية متنوعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

أنا حفيد الفراعنة .. هاشتاج جديد يتصدر تويتر.. ما القصة؟

حقيقة انشقاق القمر مرة ثانية بعد معجزة النبي محمد .. وكالة ناسا تكشف

وفاة ومرض ونصب وحوادث.. فنانون في مرمى سهام الأزمات.. فيديو

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

اﻟﻤﺰﻳﺪ