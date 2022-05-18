"لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"..أردوغان يعلق على طلب انضمام السويد وفنلندا للناتو

استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب السويد وفنلندا موافقة أنقرة على انضمامهما للناتو، قائلا: "المعذرة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".

وقال أردوغان إن بلاده تدعم حلف شمال الأطلسي “الناتو” بشدة، لكنه استدرك بأن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته.

وتعليقا على تحفظ تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قال أردوغان إن "توسع الناتو مفيد لتركيا بقدر الاحترام الذي يتم إظهاره تجاه مخاوفها".

وذكر أردوغان أن بلاده "طلبت من السويد تسليم 30 إرهابيا، إلا أنها رفضت تسليمهم لأنقرة”.

وأضاف: "وقعنا في الخطأ مرة واحدة حينما وافقنا على إعادة اليونان وفرنسا إلى الحلف. المعذرة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".