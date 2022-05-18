ردا على الحظر الأوروبي.. روسيا توجه إمدادات النفط والغاز إلى الشرق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعمل علي هيكلة البنية التحتية لإعادة توجيه إمدادات النفط والغاز إلى الشرق وسط تحركات قوية في الاتحاد الأوروبي لحظر الطاقة الروسية.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: إن “ما يسمى بالحظر، والذي يُناقش تطبيقه بنشاط في الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى تضخم أسعار النفط بشكل أكبر".

ووفقا لها، سوف تحتاج موسكو إلى إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز.

وقالت: “هذه ليست مهمة سهلة، الحل الذي ينطوي على تغيير في السلاسل اللوجستية والمسائل القانونية، في مجال الأعمال و روسيا تعمل بالفعل بنشاط على هيكلة البنية التحتية لتصدير الفحم والنفط والغاز إلى الشرق”.

وأضافت زاخاروفا أن احتياجات الطاقة في العالم، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستنمو بشكل مطرد، لذلك لا يوجد شك في الطلب على موارد الطاقة الروسية".