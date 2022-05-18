عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

محمد بن زايد وزيلينسكي
محمد بن زايد وزيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه دعا الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما ذكرت قناة "العربية".

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية،  “ناقشت مع رئيس دولة الإمارات أزمتي الطاقة والغذاء في العالم”. 

على نفقتها الخاصة.. إسرائيل تنقل الجرحى من أوكرانيا للعلاج بمراكزها الطبية

جندي روسي يعترف بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

وبالأمس، تفوق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على جميع النجوم في مهرجان كان السينمائي بعد أن ألقى كلمة أمام حشد من الممثلين والمخرجين في ليلة الافتتاح، وقدم نداءً عاطفيًا نيابة عن بلده الذي مزقته الحرب. 

وقال زيلينسكي: “نحن نواصل القتال. ليس لدينا خيار سوى مواصلة النضال من أجل حريتنا”.

وجاءت تصريحات زيلينسكي قبل وقت قصير من العرض الأول لفيلم “Final Cut”، وهو فيلم كوميدي غريب عن الزومبي يبدو بعيدًا عن الوحشية التي عُرضت في أوكرانيا بعد الغزو الروسي غير القانوني.

وقال زيلينسكي في إشارة إلى فلاديمير بوتين: “أنا متأكد من أن الدكتاتور سيخسر”، مضيفًا “سننتصر في هذه الحرب. المجد لأوكرانيا”.

وتلوح الحرب في أوكرانيا بشكل كبير خلال مهرجان كان هذا العام. 

الامارات أوكرانيا محمد بن زايد الرئيس الأوكراني زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

بشري سارة|13 ألف مشجع لنادي الأهلي امام الوداد المغربي فى نهائي أفريقيا

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

انخفاض الحرارة.. الأرصاد: تأثر مصر بغطاء سحابى يقلل سطوع الشمس لمدة 48 ساعة

توقعات برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا

موضوعات متعلقة

تصعيد خطير.. إسرائيل تطلب من واشنطن إعداد خطة لضرب إيران

الولايات المتحدة تصدر تحذيرات مقلقة بشأن الاقتصاد العالمي

ابنة الرئيس الأمريكي.. إصابة آشلي بايدن بـ فيروس كورونا

أمريكا تعلق عمل مكتب مكافحة المعلومات المضللة .. ما السبب؟

الخارجية الروسية:انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لن يعزز الأمن ويفقدهما السيادة

على نفقتها الخاصة.. إسرائيل تنقل الجرحى من أوكرانيا للعلاج بمراكزها الطبية

رئيس الوزراء العراقي: ضرورة البدء بمشروع مترو بغدد لمواجهة ظاهرة الزحام

روسيا: ردنا على انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون مفاجأة.. والجيش سيقرر

ترشيحاتنا

أوباميانج يعتزل اللعب الدولي مع منتخب الجابون

الأمم المتحدة: مقتل 3778 مدنيا وإصابة 4186 آخرين في أوكرانيا منذ بداية الغزو

الأرصاد : وصول الحرارة في المساء إلى 10 درجات كلام غير صحيح

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

الجيش الأوكراني يعلن استعادة أراض جديدة في خاركيف

مصدر بـ الكاف: بكاري جاساما خارج نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

أنا حفيد الفراعنة .. هاشتاج جديد يتصدر تويتر.. ما القصة؟

حقيقة انشقاق القمر مرة ثانية بعد معجزة النبي محمد .. وكالة ناسا تكشف

وفاة ومرض ونصب وحوادث.. فنانون في مرمى سهام الأزمات.. فيديو

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ