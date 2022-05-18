زيلينسكي يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه دعا الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما ذكرت قناة "العربية".

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، “ناقشت مع رئيس دولة الإمارات أزمتي الطاقة والغذاء في العالم”.

وبالأمس، تفوق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على جميع النجوم في مهرجان كان السينمائي بعد أن ألقى كلمة أمام حشد من الممثلين والمخرجين في ليلة الافتتاح، وقدم نداءً عاطفيًا نيابة عن بلده الذي مزقته الحرب.

وقال زيلينسكي: “نحن نواصل القتال. ليس لدينا خيار سوى مواصلة النضال من أجل حريتنا”.

وجاءت تصريحات زيلينسكي قبل وقت قصير من العرض الأول لفيلم “Final Cut”، وهو فيلم كوميدي غريب عن الزومبي يبدو بعيدًا عن الوحشية التي عُرضت في أوكرانيا بعد الغزو الروسي غير القانوني.

وقال زيلينسكي في إشارة إلى فلاديمير بوتين: “أنا متأكد من أن الدكتاتور سيخسر”، مضيفًا “سننتصر في هذه الحرب. المجد لأوكرانيا”.

وتلوح الحرب في أوكرانيا بشكل كبير خلال مهرجان كان هذا العام.