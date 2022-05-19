القبض على مالك مضرب لحجبه 40 طن أرز عن الأسواق بالفيوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط 40 طن أرز أبيض تم تخزينها وحجبها عن التوريد مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة مالك مضرب لضرب الأرز بمحافظة الفيوم

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.