إذاعة نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد على أون تايم سبورت غدا

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي غدا الخميس، في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والمقامة حاليا في النيجر.

وتقام مواجهة الفريقين في السابعة مساء، وتذاع عبر فضائية أون تايم سبورت.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الانتصار على فاب الكاميروني بنتيجة 36-21 في الدور نصف النهائي.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني أخصائي التأهيل ومحمد سامي ادارى ومحمد علي رجل مهام.

