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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يعلن عن 215 مليون دولار مساعدات غذائية طارئة لـ أوكرانيا

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم 215 مليون دولار إضافية كمساعدات غذائية طارئة جديدة للأزمة في أوكرانيا ودعا الدول الأخرى إلى تقديم المساعدة بسرعة في أزمة الغذاء العالمية المتنامية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وحسب "سي إن إن"، قال بلينكن في الأمم المتحدة يوم الأربعاء خلال اجتماع وزاري حول الأمن الغذائي العالمي "اليوم، نظرا لإلحاح الأزمة، نعلن عن 215 مليون دولار أخرى كمساعدات غذائية طارئة جديدة، وسنفعل أكثر من ذلك بكثير. نتوقع أن يوافق الكونجرس قريبا جدا على تمويل إضافي بقيمة 5.5 مليار دولار تقريبا للمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي".

وأضاف بلينكن أيضا إن الولايات المتحدة ستلتزم بمبلغ 500 مليون دولار لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من الأسمدة. يأتي هذا في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى الأسمدة في البلدان التي حصلت عليها تقليديا من روسيا التي تعد أكبر مصدر للأسمدة في العالم. كما ارتفعت تكلفة الأسمدة، الضرورية للمزارعين لتحقيق أهداف إنتاجهم للمحاصيل، حيث انخفض الإنتاج في أوروبا أيضا بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي - وهو عنصر رئيسي في الأسمدة القائمة على النيتروجين مثل اليوريا.

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ودعا بلينكن الدول الأخرى التي لديها أسمدة وحبوب، والتي تواجه أيضا نقصا عالميا بسبب الحرب الأوكرانية، إلى المساعدة بسرعة في هذه الأزمة المتنامية.

وقال بلينكن:"إن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للمنظمات الحيوية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف وغيرها ، فإن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية آخذة في الارتفاع. علينا أن نساعدهم على الاستمرار في القيام بأعمالهم". وعلى وجه الخصوص أيضا، تحتاج البلدان التي لديها احتياطيات كبيرة من الحبوب والأسمدة، وكذلك البلدان التي لديها موارد مالية، إلى تكثيف جهودها والقيام بذلك بسرعة. أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 2.3 مليار دولار من التمويل الجديد للمساعدات الغذائية الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

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