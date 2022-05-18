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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الشامي: فضلت 6 شهور بشتغل دليفري في أمريكا عشان اتعلم

الفنان أحمد الشامي
الفنان أحمد الشامي

تحدث الفنان أحمد الشامي عن حياته في ألمانيا، قائلاً "أنا أتولدت وعيشت في ألمانيا لحد ما كان عندي ٩ سنين، وبعدين رجعت مصر، ودخلت معهد الموسيقى من أولى ثانوي لحد ما خلصت الجامعة".

وأضاف أحمد الشامي، أثناء استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "cbc"، "أنا روحت أمريكا لأستاذ هناك، فكان بياخد في الحصة ١٢٥ دولار، فكان كتير جداً ومكنش معايا الفلوس دي، فنزلت دورت على شغل، وفضلت ٦ شهور بشتغل ديليفري وادفعله".

وتابع "من أكتر الأوقات إلي كانت صعبة عليا، وقت الثورة، لأن كان الغناء وقف، والحفلات اتمنعت عشان التأمينات".

وأوضح الفنان أحمد الشامي، "أنا هعمل مدرسة فنون خاصة صغيرة، وأنا شغال عليها حالياً، كنت المفروض أعملها من أربع سنين، بس اتأخرت شوية بسبب الشغل".
 

احمد الشامي معهد الموسيقي

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