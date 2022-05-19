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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز شباب العمراوي يفوز بدوري مراكز الشباب لكرة القدم في الإسكندرية

نهائي دوري مراكز
نهائي دوري مراكز الشباب في الإسكندرية

فاز مركز شباب العمراوي بدوري مراكز الشباب في الإسكندرية، والذي شارك فيه 24 مركز شباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

 

وأقيمت المباراة بين فريقى العمراوي والنصر بملعب المدينة الشبابية بأبي قير  لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

 

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وقد انتهت المباراة بفوز مركز شباب العمراوي  بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة أهداف 3 -1 بعد نهاية المباراة بالتعادل، ليتصدر فريق العمراوي ترتيب جدول الدوري ويفوز بكأس البطولة، فيما حل فريق النصر  في المركز الثاني، وحصل مركز شباب ابيس١ على المركز الثالث، واحتل الناصرية المركز الرابع. 
عقب المباراة، سلمت الدكتورة صفاء الشريف بتسليم الميداليات للاعبي الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، اعربت عن تهنئتها للجميع، كما قامت بتسليم كأس البطولة لفريق مركز شباب  العمراوي  المتأهل للمشاركة فى دوري مراكز الشباب على مستوي الجمهوريه.
ليمثل مركز شباب العمراوى  محافظة الاسكندريه فى ختام الجمهورية.

حضر المباراة النهائية، الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، والنائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ
وأعضاء مجلس النواب النائب محمود قاسم، والنائب عبد الفتاح محمد، والنائب محمد اسماعيل، والنائب محمد جبريل، والنائب محمد الحمامي 
والنائب ابو العباس فرحات، والدكتور عاطف صلاح الادارة المركزية لمراكز الشباب مندوب وزارة الشباب والرياضة، وقيادات مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية، والدكتور محمد رفعت المنسق العام لدوري مراكز الشباب.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مجلس النواب الشباب والرياضة وزارة الشباب دوري مراكز الشباب

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