عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكد التوصل لحل سلمي وحقن الدماء

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ”ديميترو كوليبا“ تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في ظل الصراع العسكري الدائر.

وزير الخارجية يشارك في حفل غداء رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين | صور

وزير الخارجية: مصر تبذل كل الجهد من أجل حقن الدماء في أوكرانيا

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد على ضرورة مواصلة المساعي وبذل كافة السبل بهدف التوصل إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، وكذلك أهمية العمل نحو حقن الدماء، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا الازمة الاوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الداخلية تحبط محاولة انتحاري تفجير كمين بشمال سيناء.. صور

رفع الفائدة ووقف شهادات الـ 18%.. 3 سيناريوهات أمام لجنة السياسات بالبنك المركزي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

ترشيحاتنا

بسبب مشاكلها في الصين.. ستيلانتس تتجه للسوق الهندية وتكثف الإنتاج المحلي

1382 قضية تموينية.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

حتى لا تخسر أموالك .. هذه حيلة المستريح للنصب عليك

روسيا: حدوث مجاعة عالمية حال سيطرة أمريكا على احتياطيات الحبوب في أوكرانيا

سفيرة الإمارات خلال استقبالها أحمد الفضالي: الشيخ محمد بن زايد يحب مصر

شكري يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة وزراء خارجية بريكس بلس ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ