عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعلن 5 اشتراطات ضمن الضوابط الصحية لموسم الحج

الحج - ارشيفي
الحج - ارشيفي

أصدرت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، تعميما رقم ( ١٢/ ١٤٤٣هـ)، لأصحاب حملات الحج الكويتية بشأن الاشتراطات والضوابط الصحية لموسم الحج ١٤٤٣هـ. 
وجاءت اشتراطات وزارة الاوقاف وفقا للتعميم الذي حصلت عليه صحيفة  " الأنباء " كما يلي :

۱) اشتراطات استكمال التحصينات الأساسية بلقاحات تعتمدها وزارة الصحة السعودية

۲) اشتراط تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا (كوفيـد١٩) لعينـة أخـذت خـلال (۷۲) ساعة مـن موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية

۳) اشتراط لبس الكمامة أثناء أداء مناسك الحج في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة

4) اشتراط الحصول على تأمين يتضمن تغطيـة تكاليف العـلاج مـن الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد۱۹) خلال فترة تواجد الحجاج في المملكة العربية السعودية

5) يكون حج هذا العام للفئة العمرية الأقل من (65) عاماً ميلادياً. 

القبض على مصري يروج المخدرات في الكويت

تعرّض للدهس.. مصرع طالب مصري أمام مدرسته في الكويت

الكويت وزارة الصحة الحجاج موسم الحج حملات الحج وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامي أداء مناسك الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

500 جنيه تراجع في الطن.. انخفاض أسعار زيوت الطعام بالأسواق

أسعار الفائدة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بعد قليل

جنود أمريكيون سابقون: شاهدنا أجساما طائرة عند الحدود المصرية الإسرائيلية

بالخطوات.. طريقة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الداخلية تحبط محاولة انتحاري تفجير كمين بشمال سيناء.. صور

رفع الفائدة ووقف شهادات الـ 18%.. 3 سيناريوهات أمام لجنة السياسات بالبنك المركزي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

موضوعات متعلقة

مصر تعلن عن موعد افتتاح مطار سفنكس الدولي الجديد وبايدن يعلن دعمه لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الكويت.. الجنايات تأمر بالقبض على 4 ضباط أمن دولة

ترشيحاتنا

خالد الجندي: أمنية النبي كانت إعادة بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم

بعد لقائه بالقادة.. بايدن: ندعم انضمام السويد وفنلندا إلى أقوى تحالف بالعالم

وفد سوداني يزور القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الزارع المُجدّ .. الأوقاف تستعد للجمعة الثالثة من شوال إلى مدينة الأمل

نساندها بقوة .. القومي للمرأة يتابع حالة السيدة المعتدى عليها من زوجها

إيطاليا تقترح خطة سلام لإنهاء حرب أوكرانيا من 4 مراحل ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ إنبي ..صور

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

فيديو

المركزى يحسم مصير أسعار الفائدة.. تعرف على التوقعات

رفض دعم المثليين..حملة تضامن مع السنغالي إدريسا جانا لاعب باريس سان جيرمان

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ