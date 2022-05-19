بسبب روسيا.. ألمانيا تجرد المستشار السابق جيرهارد شرودر من امتيازات رسمية

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، تجريد مستشارها الأسبق جيرهارد شرودر، من امتيازات رسمية يتمتع بها، على خلفية علاقاته الوثيقة بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وقال البرلمان الألماني إن ائتلاف الكتل البرلمانية أقر تجريد المستشار الأسبق من امتيازات كان يحظى كرئيس سابق للحكومة في البلاد.

بالإضافة إلى غلق مساحات مكتبية كانت خاصة بأعماله.

وأضاف البرلمان أنه "استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار السابق غيرهارد شرودر، في ضوء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا".

وجاء القرار بعدما رفض شرودر الاستقالة من المناصب التي يتولاها في شركتي روسنفت وجازبروم الروسيتين للطاقة، رغم الاحتجاجات ضده في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما حاول المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس، الذي ينتمي مثل شرودر إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حض سلفه على التخلي عن وظائفه في روسيا لكن دون جدوى.

وشغل شرودر منصب مستشار ألمانيا في الفترة من 1998 إلى 2005.