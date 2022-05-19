الخارجية الأرمينية: يريفان مستعدة لبدء عمل لجنة ترسيم الحدود والأمن مع باكو

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية فان أونانيا، اليوم /الخميس/، أن بلاده لم ترفض الاجتماع مع أذربيجان ومستعدة لبدء عمل لجنة ترسيم الحدود والأمن، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأذري إلهام علييف بأن يريفان رفضت مرتين اجتماعات لترسيم الحدود بين البلدين.

وقال أونانيا، في تصريحات له أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية:"إن الجانب الأرميني ما زال ملتزمًا بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وعليه فإن الجانب الأرميني لم يلغ أو يرفض أي اجتماع".

وأضاف " أنه في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين قادة البلدين في سوتشي وبروكسل، لا يزال الجانب الأرميني مستعدًا لبدء عمل اللجان".

وصرح الرئيس الأذري في وقت سابق بأن باكو عرضت علانية على يريفان المُضي قدمًا في إبرام معاهدة سلام "لإنهاء المواجهة، والاعتراف بوحدة الأراضي والسيادة وتعلم العيش كجيران مرة أخرى".

يُذكر أيضًا أن الاشتباكات تجددت بين باكو ويريفان في الـ27 من سبتمبر عام 2020 مع وقوع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو قرة باخ المتنازع عليه بين البلدين.

وشهد الإقليم أعمال عنف في عامي 2014 و2016 وفرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.