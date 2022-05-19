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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتي الجمهورية: نحتاج إلى التواصل مع العالم لتصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام

شوقي علام
شوقي علام

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على زيارته لبريطانيا، وقال :" نحن فى حالة لـ ان نتواصل، موضحًا أن التواصل مهم لجميع الأطراف.

ولفت خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، إلى أن الجماعات الإرهابية صنعت صورة مشبوهة عن الإسلام، ولذلك نحتاج إلى التواصل مع العالم لتصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام.

وأشار إلى أن التواصل هو نقطة الانطلاق، و التواصل يكون بحوار جاد، ويكون مبنى على أشياء مشتركة، وسكون هناك فهم متبادل.

وأكد أن الدين الإسلامي يقدم الحلول لجميع المشكلات، ولذلك أثناء تقديمه بشكل صحيح، وأن الحوار المتكافئ هو أن يستمع كل شخص لـ الأخر، ويكون هناك فهم متبادل.

  

وقد أجاب مفتي الجمهورية، على عدد من أسئلة النواب خلال لقائه في مجلس العموم البريطاني.
وعرض الإعلامي حمدي رزق، خلال تغطية خاصة لزيارة المفتي عبر برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد ردود المفتي على في مجلس العموم البريطاني، والتي أكد خلالها عدم وجود نص إسلامي يخل بحقوق المرأة.


وقال مفتي الجمهورية علام «المرأة كانت حاضرة في المشهد العلمي بالإسلام، ونصدر فتاوى عددية حول حقوق المرأة في التعليم والعمل والمناصب العليا»، مضيفا «الإيمان عملية قلبية، الإسلام بصفة عامة ضد التطرف والقرآن والسنة ليس فيها أي إجبار».
وأضاف « وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ»، مؤكدا أن المصريين جميعهم سواء أمام القانون وقفا للدستور بصرف النظر عن المعتقد.
وأكمل المفتي «القتال ورد في القرآن الكريم في منطقة الحرب، وقرار الحرب في الإسلام من اختصاص الدولة باتفاق العلماء على مر التاريخ وليس الأفراد»، مردفا «المسلمون لم ينعزلوا عن أي مجتمع عاشوا فيه، بل اندمجوا وعاشوا بشخصية المسلم الحقيقي، الذي يتشارك مع الإنسانية بالعطاء والبناء، ما يحدث من قبل مجموعات قليلة لا ينسب أبدا للدين الإسلامي».
وحول مواقع التواصل الاجتماعي نصح المفتي الشباب بالتثبت والتحقق من المعلومة قبل نشرها«لا تعيد نشر أي معلومة إلا بعد التثبت منها، كون القرآن الكريم حثنا على نقل الأخبار الموثقة فقط».  
 

 

 

شوقي علام مفتى الجمهورية بريطانيا حمدي رزق صدى البلد

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