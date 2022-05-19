حبس شخص مزق جسد صديقه بسبب خلاف علي التجارة ببولاق أبو العلا

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمزيق جسد آخر واصابته بانحاء متفرقة بجسده بمنطقة بولاق ابو العلا.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب واقعة التعدى على أحد الأشخاص بالقاهرة وإحداث إصابته لخلافات مالية بينهم

تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لوجود خلافات تجارية بينهما ، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سنجه" كانت بحوزته مُحدثاً إصابته المشار إليها عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه لذات السبب تم إتخاذ الإجراءات القانونية.