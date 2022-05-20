النحاس يقرر تصعيد أفضل حارس بدوري الجمهورية وتجهيزه للمشاركة أساسيًا مع الاتحاد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري، بالاعتماد على حارس ناشىء خلال الفترة المقبلة على حساب الثنائي محمد عبد المنصف وأحمد يحيي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، عماد النحاس يقرر تصعيد حارس ناشي يسمي محمد المنشاوي و هو افضل حارس علي مستوي دوري الحمهورية".

وقال : النحاس يُجهز اللاعب بشكل اساسي علي حساب عبد المنصف و احمد يحيي والبداية ستكون من بداية مباراة بيراميدز القادمة .

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الاتحاد السكندري يفسخ التعاقد مع مرعي بالتراضي والاعلان رسمي بعد الجلوس مع رئيس النادي

اجتمع اليوم الخميس لجنة كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بالمدير الفني للفريق الأول لكرة السلة احمد مرعي للبحث في شؤون الفريق السكندري بعد إنتهاء الموسم بخسارة لقب دوري السوبر من النادي الاهلي ومناقشة اسباب تذبذب الأداء في سلسلة النهائي.

وأسفرت الجلسة عن فسخ التعاقد مع المدير الفني احمد مرعي بالتراضي ، وينتظر الاعلان رسمي بعد جلس سوف تعقد مع الاستاذ محمد مصيلحي رئيس النادي والكابتن مرعي

تحديد اسماء بعض العناصر التي لم يكن لها تواجد بالفريق بعد الان ولكن تم تأجيل الاعلان عنهم حتي الاستقرار علي مدير فني جديد.