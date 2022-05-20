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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: لقاء محتمل قريبا بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي

محمد بن سلمان وجو
محمد بن سلمان وجو بايدن

ذكرت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد يجتمعان لأول مرة الشهر المقبل، مما يمثل تحولا للرئيس الأمريكي الذي مارس سياسة مختلفة تجاه السعودية.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل أثناء تواجد بايدن في الخارج الشهر المقبل. 

وأشارت المصادر إلى أن "السعودية تتولى حاليا رئاسة مجلس التعاون الخليجي، لذا فإن أي لقاء بين بايدن وبن سلمان، من المرجح أن يتزامن مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض".

وذكرت الشبكة أن قضية المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ربما تكون على أجندة مباحثات الوفدين، مبينة أنه "في السابق كان من الممكن اعتبار الاجتماع بين القادة الأمريكيين والسعوديين أمرا روتينيا، لكنه يمثل الآن تحولا كبيرا بسبب التوتر الأخير في العلاقة. ومن المحتمل أيضا أن يثير ذلك بعض الجدل في الداخل بالنسبة لبايدن، الذي انتقد بشدة سجل السعوديين في حقوق الإنسان، وحربهم في اليمن، والدور الذي لعبته حكومتهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

ورأت الشبكة الأمريكية أنه "بالنسبة لبايدن، فإن تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية يعكس الخيارات غير المريحة في بعض الأحيان التي يجب عليه اتخاذها عند التنقل في السياسات المعقدة للنفط وحقوق الإنسان وشبكة العلاقات الشرق أوسطية".

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