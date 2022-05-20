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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الوداد: لا أهتم بأزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وليد الركراكي المدير
وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد

أكد وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أنه لا يهتم بأزمة ملعب مباراة فريقه أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 30 مايو الجاري.

وكان الأهلي احتج على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وطالب بنقل المباراة إلى ملعب “محايد”.

وقال وليد الكراكي في تصريحات أبرزتها إذاعة “راديو مارس”: "في الواقع لا أهتم بأزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا وتداعياتها، ولا أتحدث حاليا عن مباراة الأهلي، نركز حاليا على منافسات الدوري المغربي".

وأضاف: "سيكون من الخطأ التحدث حاليا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أو تداعيات أزمة الملعب"".

واختتم: "طلبت من اللاعبين ألا يهتموا بأزمة ملعب النهائي، وأن يضعوا كامل تركيزهم على مباريات الدوري المغربي، خاصة أننا ننافس على التتويج باللقب".

الأهلي ضد الوداد:

حجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي 6- 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي اكتسح شباب برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على استاد السلام، بينما تعادل 2-2 في مباراة الإياب على ملعب 5 جويلية.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الوداد، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.

وكان الوداد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التغلب على بترو أتلتيكو 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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