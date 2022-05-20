بالأسماء.. إسرائيل تكشف مسار نقل أسلحة إيران إلى حزب الله

قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله يستغل منصبه والبنى التحتية اللبنانية لنقل أسلحة استراتيجية من إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "مسار نقل أسلحة يديره رضا سيد هاشم صفي الدين، نجل هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني والذي يستغل منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله".



وتابع: "في إطار منصبه يقوم المدعو هاشم صفي الدين بمتابعة نشاطات حزب الله مع السكان الشيعة والتواصل مع الشخصيات البارزة في لبنان وإدارة آليات الإعلام والاتصالات".

وأوضح أن "نجله رضا متزوج من ابنة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس ويقوم بزيارة إيران عدة مرات شهريًا حيث تعيش زوجته".



وأشار إلى أن "الرحلات الجوية التي يقوم بها المدعو رضا صفي الدين لإيران تحمل أبعادًا خفية حيث يستغل إقامته هناك لتنسيق عمليات نقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله مستخدمًا شبكة من البنى التحتية والموارد ونشطاء تعود إلى المجلس التنفيذي الذي يرأسه والده وبدعم جهات على علاقة بالحرس الثوري".

ولفت إلى أنه "لضمان الحفاظ على السرية يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران إلى مطار دمشق الدولي بما يعرض المدنيين الى خطر محدق".



وتابع: "يستغل حزب الله الإرهابي دولة لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية".

وأكد على أن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل مراقبة كل محاولات حزب الله الهادفة إلى تهديد أمن دولة إسرائيل وسيعمل وفق الحاجة لحماية أمن ومواطني الدولة".