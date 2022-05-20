فرض غرامات على المخالفين.. برلمانية تطالب بحظر التدخين في المصالح الحكومية

استنكرت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، زيادة نسبة المدخنين فى مصر للربع، هذا و بجانب العدد غير المحصور من المدخنين السلبيين ، الذين يتعرضون لدخان السجائر من المدخن الفعلي والتى قد تصل نسبتهم للنصف.

وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنه من الغريب أن تتواجد هذه النسبة لاسيما فى ظل انتشار جائحة كورونا ، و التي تستهدف بشكل كبير مرضي الرئة و بالتبعية المدخنين ، لافتة إلى أنه على الرغم من حدوث أزمة تضخم عالمية أدت إلى ارتفاع الأسعار، مازال الإقبال كبيرا على منتجات التبغ بأنواعها.

كما أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه على الرغم من وجود تحذيرات واضحة على علب السجائر تحذر بالموت، و سرطان الرئة، إلا أن المدخن لا يزال مستمرا على إيذاء نفسه وجسده و إيذاء من حوله، معربة عن تمنيها بضرورة حفاظ المواطن على صحته ، و الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تجرى أعمال التطوير.

وطالبت عضو صحة البرلمان بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة لمنع التدخين نهائيا داخل المصالح الحكومية، والمواصلات العامة، من خلال فرض غرامات رادعة للتخفيف من وطأة انتشار هذه الظاهرة، مع ضرورة إطلاق حملات للتوعية طلاب المدارس والجامعات وتعريفهم بالأضرار الجسيمة للتدخين، مع تجريم استخدام السجائر فى المدارس والجامعات.

كما شددت على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الدينية في التوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، وتأثيرها ومخاطرها على المجتمع والأفراد، مع التزام وزارة الصناعة بتقنين وضع هذه الصناعات .

يذكر أن أكدت وزارة الصحة والسكان ، أن ما يقرب من ربع الشعب المصري مستهلك للتبغ بأشكاله المختلفة .

وأضافت الوزارة ، إن نسبة المدخنين بين الرجال في مصر بلغت 44 % ، و16.5% من بين طلاب الجامعات ، و18% بين طلاب الأعدادي ، و8% طالبات المدارس الاعدادي .