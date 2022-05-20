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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سمير صبري: جائزة الأوسكار بالنسبة لي هي مشاهدة الجمهور لـ أعمالي الفنية.. فيديو

سمير صبري
سمير صبري

قال الفنان الراحل سمير صبري، إن جائزة الأوسكار بالنسبة له هو مشاهدة الجمهور لـ  أعماله الفنية وتأثرهم بها وجميع أعماله الفنية قريبة إلى قلبه ، مضيفا : “ تعلمت أن أقوم بعمل ما أحب و احب ما تعمل حتي انجح به ”  .

وأضاف سمير صبري خلال لقائه الأخير في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أى “ ، أن موهبته تحققت أمام ميكروفون الإذاعة وهذا كان قبل عمله في التلفزيون ، مردفا : ” عندما أقوم بعمل برنامجي الإذاعي الأسبوع كل يوم ثلاثاء أكون سعيد جدا .

وسيطرت حالة من الحزن على صفحات نجوم الفن بمواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب.


تسابق النجوم على نعى الفنان الكبير سمير صبري وسط حديث عن مشواره الفني وأعماله التي تركت أثرًا كبيرًا في الاعلام والدراما والسينما.

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