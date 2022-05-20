روسيا عن احتمالية قطع الغاز من فنلندا: لا يوجد أي شيء بالمجان

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، تعليقا على احتمالية قطع الغاز عن فنلندا، إن روسيا لن تقوم بتزويد أحد أي شيء بالمجان.

وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يمكنه تأكيد قطع إمدادات الغاز عن فنلندا: "ليس لدينا معلومات عن جميع الشركات التي أبرمت معها غازبروم عقودًا. هذا ليس من اختصاصنا، للحصول على التفاصيل، يمكنك أن التوجه بالسؤال إلى شركة غازبروم. لكن من الطبيعي أنه لن يقوم أحد بتوريد أي شيء مجانا ".

وفي وقت سابق، صرح نائب مدير المعهد الاقتصاد والتمويل الروسي أليكسي بيلوغورييف، أنه منذ بداية مايو الجاري، زادت أوروبا وارداتها من الغاز من روسيا "بوتيرة صاخبة".

وأعلنت شركة "غازوم" الفنلندية، في وقت سابق من اليوم، أن إمدادات الغاز من روسيا إلى فنلندا ستتوقف صباح السبت القادم.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

