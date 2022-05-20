نقابة المحامين تطالب المستفيدين من المعاشات بسرعة تحديث بياناتهم

طالبت إدارة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين، المحامين المستفيدين من معاشات النقابة بسرعة تحديث البيانات بإدارة المعاشات بالنقابة العامة، أو أقرب نقابة فرعية.

على أن تقدم الأوراق الآتية: رقم قيد المحامي.. صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد.. خطاب من البنك المحول عليه المعاش برقم الحساب.

وبالنسبة للأبناء: صورة شهادة الميلاد.. وفي حالة التعليم مطلوب بيان بالقيد من الكلية أو المدرسة وفي حالة التخرج، صورة من شهادة التخرج.

وبالنسبة للإناث إقرار بعدم الزواج أو العمل مختوم من الفرعية + صورة البطاقة + برنت تأمينات- في حالة زواج الأبنة صورة من قسيمة الزواج.