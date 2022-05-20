أيتن عامر بصورة مع سمير صبري: هتوحشنا يا استاذ

نعت أيتن عامر الفنان سمير صبري الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع مرض القلب، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام.

ونشرت أيتن عامر صورة لها برفقة الفنان الراحل سمير صبري، وكتبت عليها معلقة: "هتوحشنا يا استاذ، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة دون حساب".







وتوفى سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة لـ سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

