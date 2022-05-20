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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

فرنسا تعلن تشكيلة
فرنسا تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الجمعة، تشكيلة الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزاري.

وحسب بيان صادر عن  الأمين العام للإليزيه تم تعيين سيباستيان لوكورنو وزيرا للدفاع في فرنسا، خلفا للوزيرة فلورنس بارلي.

كما تم تعيين  كاثرين كولونا، سفيرة فرنسا الحالية لدى بريطانيا، وزيرة للخارجية خلفا لجان إيف لودريان، بينما يحتفظ وزير المالية والاقتصاد الحالي برونو لو مير ووزير الداخلية جيرالد دارمانان بمنصبيهما.

فيما اختارت إليزابيث بورن الفرنسية اللبنانية ريما عبد الملك لتولي منصب وزيرة الثقافة.

بينما تم تعيين باب انديايه وزيرا للتربية الوطنية والشباب، وهو مؤرخ فرنسي بارز، ومتخصص في التاريخ الاجتماعي والدراسات المتعلقة بالأقليات، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام فرنسية "مفاجأة" في تشكيل الحكومة الجديدة.

في حين تتولى بريجيت بورجينيون وزارة الصحة،  وأوليفيه دوسوب وزيرا للعمل، ومارك فيسنو وزيرا للزراعة، وسيلفي روتيو وزيرا للتعليم العالي والبحث، وأميلي أودياه كاستيرا وزيرة للرياضة.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل، حسب الرئاسة الفرنسية.

يأتي ذلك بعد 4 أيام من اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبورن لتكون على رأس حكومته إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية في 24 أبريل 2022.

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