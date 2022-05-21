عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. مؤتمر لجامعتي القاهرة والنهضة عن مستقبل مصر وفرص وتحديات التغيرات المناخية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة النهضة، مؤتمرًا بعنوان "مصر المستقبل الفرص والتحديات - التغيرات المناخية- مصر 2022"، يوم 22 مايو الجاري ولمدة 3 أيام بجامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الجامعتين بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويتضمن المؤتمر 4 محاور هي: التغييرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغييرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات فى رفع الوعي بالتغييرات المناخية.

txt

فرنسا تمنح وسام فارس أكاديمي للعميدة السابقة لكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

txt

جامعة القاهرة تطلق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي .. تفاصيل

ويضم المؤتمر محاضرين من جهات متعددة، منها وزارات الخارجية والبيئة والصحة والتعليم العالي، ويشارك فيه نحو 100 طالب وطالبة من جامعتي القاهرة والنهضة، كما يتضمن المؤتمر لقاءات تعارف، وجلسات، ومحاضرات، ومسابقات، بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى معالم الصعيد ومديرية أمن بني سويف.

وعلى هامش المؤتمر سيتم إطلاق مسابقة بحثية للطلاب في بعض الموضوعات الخاصة بقضية المناخ، وتشترط المسابقة أن يكون المتسابق مقيدًا بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وألا يزيد عمره عن 27 عام، وأن يكون البحث المُقدم إبداعًا أصيلًا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من آخر ولم يسبق المشاركة أو الحصول به على أى جائزة من أى جهة من قبل، وألا تقل عدد صفحاته عن 25 صفحة ولا تزيد عن 40 صفحة.
 
يُذكر أن جامعة القاهرة لها العديد من المساهمات في قضية المناخ، حيث أطلقت عدة مسابقات بحثية كبرى لعلماء الجامعة والطلاب للتقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة حول إعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي.

كما تجدر الإشارة إلى أن جامعة النهضة ببني سويف هي من أقدم الجامعات الخاصة وأكبرها في صعيد مصر وتضم 8 كليات متخصصة، وتمتلك الجامعة شراكات دولية مع كبرى جامعات العالم، وتلعب دورًا تنمويًا وخدميًا محوريًا في صعيد مصر بشكل عام ومحافظة بني سويف بشكل خاص.

جامعة القاهرة جامعة النهضة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس جامعة القاهرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ترشيحاتنا

هنود يعثرون على 60 ثعبانا في مكان صادم بمنزلهم الجديد.. صور

متى يجب قراءة أذكار الصباح ؟.. أفضل وقت لترديدها هذه الساعة

وزير خارجية اليمن لمسؤول أمريكي: يجب الضغط على الحوثيين للهدنة وإنهاء حصار تعز

لم تذاع بعد .. تعرف على حلقات سجلها سمير صبري قبل وفاته

احترس من أحلام الثراء السريع.. كيف تستثمر أموالك بشكل أمن وشرعي؟

أفضل 5 أذكار بعد صلاة الفجر .. أوصى بها النبي ويغفلها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ