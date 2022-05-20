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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استحداث برامج في العلوم البيئية| جامعة القاهرة تستعد لـ مؤتمر المناخ

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تشارك جامعة القاهرة  بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022، ومن أبرزها: استحداث برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وإقامة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب حول قضايا تغيرات المناخ. 

كما أطلقت جامعة القاهرة ، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "تراث بلدنا في عيون ولادنا"، في إطار فعاليات جامعة القاهرة للاحتفال باليوم العالمي للتراث واليوم العالمي للمتاحف.

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تستهدف المسابقة  تعزيز الهوية التراثية وتعزيز الانتماء للوطن والاعتزاز بحضاراته، مشيرًا إلى أن موضوعات المسابقة تشمل المواقع التراثية والمقتنيات المتحفية والحرف التراثية.

كما تمنح جامعة القاهرة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 5000 جينه، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 3000 جنيه، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

كما تم تحديد عدد من  الشروط للمشاركة في المسابقة، منها أن يحق للطالب المشاركة بحد أقصى عدد 3 صور بدون إطار وبدون إضافة تأثيرات تغير من أصل الصورة وترسل بمقاس 40 في 60 سم، ويجب عدم احتواء الصور المشاركة على أي مواد تمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأي شخص أو أي جهة ويتحمل المشارك كافة المسؤوليات القانونية إزاء انتهاك حقوق الغير، ويجب أن تكون الصور المشاركة من تصوير الطالب ويجب ذكر المكان الذي التقطت فيه.
 

جامعة القاهرة مؤتمر المناخ مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تراث بلدنا في عيون ولادن Jobs Education

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