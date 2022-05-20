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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير قطر لبحث تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير قطر

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسيد فهد راشد الوزير المفوض من السفارة، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية.

شكل اللقاء، مناسبة لدراسة الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وجامعة قطر الحكومية وجامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر للتعليم، ودراسة تبادل الأساتذة والطلاب، كما تناول اللقاء أوضاع الطلاب القطريين في جامعة القاهرة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد الخشت، التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيفات العالمية وأصبحت ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد من التخصصات من بينها طب الأسنان وهندسة البترول والهندسة المدنية والإنشائية، والصيدلة وعلوم الأدوية، وإدارة الضيافة والترفيه، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت تقدما كبيرا في البحث العلمي، وتمتلك 167 مركزا بحثيا وخدميا، وبها نحو 20 مستشفى تقدم خدماتها الطبية للمرضى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى قرب افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وتوقيع الجامعة لعدد من الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات العالمية المصنفة.

وأشاد السفير القطري بمكانة جامعة القاهرة المرموقة عالميًا وقيمتها العلمية الكُبرى وامتلاكها عددا كبيرا من المراكز البحثية المتميزة، ونخبه من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم إسهامات كبرى في مجال البحث العلمي على المستوى الدولي، معربًا عن رغبته في زيادة التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات والمراكز البحثية القطرية وزيادة تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما أشاد باستقرار أوضاع الطلاب القطريين في جامعة القاهرة خلال السنوات الماضية، ووجه سفير دولة قطر الدعوة إلى رئيس جامعة القاهرة لزيارة جامعة قطر الحكومية.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد الخشت وحدة العلاقات الدولية بدراسة المقترحات وعرضها على المجالس المختصة ومجلس جامعة القاهرة.

رئيس جامعة القاهرة الخشت سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بمصر جامعة الدول العربية

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