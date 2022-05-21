الأهلي يطلب مواجهة إيسترن كومباني بدون الدوليين في فترة التوقف

طلب النادي الأهلي من رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل مباراته مع إيسترن كومباني في الدوري، والمحدد لها ٢٥ مايو الحالي.

وذلك حتى يتمكن فريق الأهلي من الاستعداد لمباراته المهمة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس يوم ٣٠ مايو الجاري.



وقال الأهلي في المكاتبة التي أرسلها لرابطة الأندية أنه استطلع رأي مسئولي إيسترن كومباني ووافقوا على التأجيل، ووجه لهم النادي الشكر على تقديرهم للموقف.



وجاء في الخطاب أيضًا أن الأهلي سوف يقوم بأداء المباراة المطلوب تأجيلها خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة بدون الاستعانة بلاعبيه الدوليين، إذا لم يوافق الجهاز الفني للمنتخب على مشاركتهم بعد التشاور معه في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

