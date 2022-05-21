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رئيس التحرير
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توك شو

لميس سلامة عن سمير صبري : فنان شامل والحزن على فراقه كبير | فيديو

الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة

نعت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " الفنان الراحل " سمير صبري " ، قائلة : " قامة فنية كبير جدا والحزن على فراقه كبير جدا " .

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية  "صدى البلد " ، أن الفنان الراحل " سمير صبري " ترك خلفه ارثا فنيا وصل لـ 140 فيلما ، و40 مسلسلا تلفزيونيا ، مردفة : " كان فنان شامل وعبقري ومحبوب " .

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام  آخرها “طلعت حرب ٢” للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

لميس سلامة الفنان الراحل سمير صبري سمير صبري توك شو رحيل سمير صبري

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