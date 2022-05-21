استشهاد فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطيني فجر السبت وذلك خلال عملية اقتحام في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ولفت البيان الصادر عن الوزارة إلى "استشهاد فتى (17 عاما) وإصابة شاب (18 عاما) بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".

وكانت الأسابيع الأخيرة، قد كثفت القوات الإسرائيلية التي تحتل الضفة الغربية منذ العام 1967 عملياتها في جنين، لا سيما في المخيم حيث تنشط فصائل فلسطينية مسلحة.

وتعرضت إسرائيل منذ 22 مارس لسلسلة هجمات أوقعت 19 قتيلا وأتى معظم منفذيها من جنين بحسب الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه ينفذ عمليات "لمكافحة الإرهاب" ويطارد "مشتبها بهم".