ادعى علاقته بالمسئولين.. نصاب يستولى على أموال المواطنين في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة، بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه، بزعم توفير فرص عمل لعدد من أفراد أسرته بعدد من الجهات الحكومية، زاعماً علاقته ببعض المسئولين بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص "بالمعاش" له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ومن بينهم المُبلغ على النحو المشار إليه، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالى (1,5 مليون جنيه) دون رد، وقيامه عقب ذلك بالهروب من محل إقامته المشار إليه إلى محال إقامة آخر وإغلاق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.