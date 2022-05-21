عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح الشرقية.. جمع 35 مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه .

نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الإسكندرية

كلنا واحد معك فى كل مكان .. الداخلية تواصل توجيه القوافل الإنسانية بالمحافظات

وتمكن صاحب مركز غسيل وصيانة السيارات من الإستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه ، وعقب ذلك توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، كما حضر عدد كبير من المواطنين "المجنى عليهم" وحرروا محضر بالواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسرة سمير صبرى في انتظار جثمانه أمام مستشفى العجوزة.. فيديو وصور

أسعار الذهب اليوم السبت 21-5-2022 .. فيديو

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

موضوعات متعلقة

سقوط مستريح الإسكندرية.. استولي على أموال مواطنين بزعم استيراد الأدوات الصحية

كلنا واحد معك فى كل مكان .. الداخلية تواصل توجيه القوافل الإنسانية بالمحافظات

انتحل صفة موظفى خدمة عملاء .. نصاب يستولى على أموال رواد البنوك

ضبط 5050 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

رفع 61 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

ضبط 1771 قائد دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

خناقة مسجلين.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بقطع حديدية بالغربية

شاب يصور السيدات خلسة فى المواصلات وينشر فيديوهاتهن على تيك توك

ترشيحاتنا

التضامن: قرعة إلكترونية علنية لاختيار 3 آلاف حاج ضمن الجمعيات الأهلية.. الأحد

تعرف على أماكن قبور الأنبياء .. 70 نبيا مدفون في الطواف

خريطة انتشار جدري القرود حول العالم.. 130 حالة إصابة واشتباه

إعلامي بقناة ريال مدريد يكشف سر تعثر صفقة مبابي |خاص

سقوط مستريح الإسكندرية.. استولي على أموال مواطنين بزعم استيراد الأدوات الصحية

وصول جثمان الفنان سمير صبرى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

53 أغنية جمعت بينهما.. الهضبة يتصدر الترند بأغنية اللي يمشي يمشي مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

فيديو

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ