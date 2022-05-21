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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خريطة انتشار جدري القرود حول العالم.. 130 حالة إصابة واشتباه

خريطة انتشار جدري
خريطة انتشار جدري القرود حول العالم.. 130 حالة إصابة واشتباه

كشفت منظمة الصحة العالمية، السبت، عن أن هناك نحو 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص.

وأكدت السلطات في أستراليا وفرنسا وألمانيا، اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود، الجمعة، حيث يواصل المرض النادر عادة الظهور في عدد متنام من الدول حول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا أن الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود تعود لشخص في الثلاثينيات من العمر عاد لتوه من بريطانيا، مضيفة أن هذا الشخص تم عزله بعيدا.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز أنها حددت حالة "محتملة" للإصابة بجدري القرود لدى رجل أربعيني والذي عاد إلى أستراليا من أوروبا مؤخرا.


وسجلت ألمانيا أول إصابة لديها بجدري القرود.

وأعلنت الخدمة الطبية للجيش الألماني، الجمعة، أن معهد الجيش للأحياء الدقيقة في ميونخ رصد بشكل قاطع، الخميس تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى مريض.

 

ورصدت فرنسا حالة إصابة بجدري القرود. وذكرت سلطات الصحة الوطنية أن رجلا (29 عاما) في منطقة "باريس الكبرى" أصيب بفيروس جدري القرود، بدون السفر إلى دولة، ينتشر فيها الفيروس.

وإضافة إلى فرنسا، تم حتى الآن رصد حالات إصابة بجدري القرود في بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وأستراليا.

وتشمل معظم الحالات حتى الآن رجالا كان لهم اختلاط جنسي برجال آخرين.

وفي بريطانيا، بلغ عدد الحالات المؤكدة مؤخرا 20 إصابة حتى الجمعة. وقامت البلاد بشراء لقاحات مضادة للجدري لتوفير بعض الحماية ضد المرض، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلا عن الحكومة.

وفي إسبانيا، بلغت الحصيلة المؤكدة للإصابات 30 حالة الجمعة. وهناك 23 حالة اشتباه أخرى بالمرض حسبما ذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" نقلا عن وزارة الصحة. وتم تسجيل معظم الحالات في منطقة مدريد.

ومن جهة أخرى، صنفت السويد جدري القرود بأنه خطر على الشعب، الجمعة، بعد يوم من تسجيل أول حالة إصابة. وقالت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، لينا هالينجرين، إن هذا التصنيف يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات حمائية والاستعداد لخدمات صحية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود ظهر بشكل متكرر في نيجيريا في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2017، كان هناك إجمالي 558 حالة مشتبها بها هناك. من بين تلك الحالات، 241 حالة مؤكدة و8 حالات وفاة.

جدري القرود.. الصحة العالمية: 11 دولة أعلنت إصابات بإجمالي 80 حالة

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