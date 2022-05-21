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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

96410 طالب يؤدون امتحان اللغة العربية داخل 464 لجنة

محافظ الغربية يطمئن على انتظام لجان الشهادة الإعدادية في يومها الأول

امتحانات الشهاده
امتحانات الشهاده الاعداديه محافظه الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،اليوم ، أداء طلاب المرحلة الإعدادية لامتحان الفصل الدراسي الثاني ، وذلك خلال جولة شملت عدة مدارس بمركزي طنطا وكفر الزيات، رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، حيث يؤدي 91672 طالب بالإعدادية العامة امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء في 438 لجنة و 4738 طالب بالإعدادية المهنية في 26 لجنة، بإجمالي 96410 طالب وطالبة موزعة على 464 لجنة امتحانية.   

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وخلال الجولة تفقد المحافظ اللجان بحي أول وثان طنطا حيث تفقد المحافظ مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات ، مدرسة السيد محمد عبد الرحيم ، الشهيد محمد أحمد جعيصة ، كما تفقد مدرسة السعيد حسين غريب التباع بمحلة مرحوم ، مدرستي بلال بن رباح والشهيد عبد السلام عارف الابتدائية بكفر الزيات.

وخلال جولته التفقدية اطمئن المحافظ على سير عملية الامتحانات داخل اللجان والمدارس وعدم وجود شكوى من الطلاب ، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية وغيرها من إجراءات وقائية لضمان سير الامتحانات بسلام.

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وخلال الجولة قام المحافظ بتحويل ملاحظين بأحد المدارس للتحقيق لعدم انضباط اللجنة ، كما وجه باستبعاد رئيس لجنة والمراقب الأول بمدرسة أخرى لعدم انضباط اللجان.

من جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، للتأكد من عدم وجود أي شكاوى خلال فترة الامتحانات بجميع الإدارات العشر، وحل أي مشكلة تعوق سير الامتحانات مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع اللجان، وتطبيق جميع الضوابط أثناء سير الامتحان، والاهتمام بنظافة اللجان وتوفير المطهرات للطلاب وقياس الحرارة قبل الدخول للجان يوميا.

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رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ أشرف حسن رئيس حي أول طنطا والأستاذ علاء البهنسي نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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