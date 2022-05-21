تعليم سيناء يكرم الفائزين في مسابقتي رياض الأطفال

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، حفل تكريم للفائزين في مسابقة الموجه الداعمة ، ومسابقة المعلمة الفعالة، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢م ، تنفيذ توجيه عام رياض الأطفال بديوان عام المديرية ، تحت رعاية حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم إشراف حنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال ، ونهاد جبر موجه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم.

وأكدت حنان عمر الموجه العام، بأنه تم تكريم الفائزات في مسابقة الموجه الداعمة وجهودها في إيجاد حلول وبدائل المشكلات ، حيث فازت بالمركز الأول شيماء السيد موجه رياض الأطفال بإدارة العريش التعليمية ، وفازت بالمركز الثاني منال عبد الصادق موجه رياض الأطفال بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

بدعمك هيقدر

و في مسابقة المعلمة الفعالة ، والتي جاءت تحت شعار ( بدعمك هيقدر) ، فازت بالمركز الأول تغريد محمد علي معلمة رياض الأطفال بإدارة بئر العبد التعليمية، وفازت بالمركز الثاني هاجر عيد عطيه بإدارة الشيخ زويد التعليمية، كما فازت بالمركز الثالث هبة مصطفى بإدارة العريش التعليمية. حيث ستمثل الفائزات بالمركز الأول في مسابقتي الموجه الداعمة والمعلمة المحافظة على مستوى الجمهورية



وقدم وكيل الوزارة الشكر لتوجيه عام رياض الأطفال والمعلمات لما قدموه هذا العام للإرتقاء بروضات رياض الأطفال ، من أجل الحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقات التي تشارك فيها توجيه عام رياض الأطفال وليس التمثيل فقط .