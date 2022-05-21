روسيا تؤكد خلوها من إصابات فيروس جدري القردة

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه لا توجد حالات إصابة بشرية بجدري القردة في روسيا، مؤكدا توفر سبل التشخيص والعلاج.

وقال موراشكو للصحفيين: “لا توجد حالات إصابة بالفيروس في روسيا”، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأوضح أنه قبل عام 1980 كان التطعيم ضد الجدري إلزاميًا، لذلك يوجد الآن "مجموعة معينة من السكان المناعيين".

وقال موراشكو للصحفيين: "هناك وسائل تشخيص في الاتحاد الروسي، تم تسجيلها في عام 2017 ، لذلك لا توجد صعوبات في إجراء التشخيص، سواء أكان مؤكدًا إكلينيكيًا أو مختبريًا".



وكشفت منظمة الصحة العالمية، السبت، عن أن هناك نحو 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص.

وأكدت السلطات في أستراليا وفرنسا وألمانيا، اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود، الجمعة، حيث يواصل المرض النادر عادة الظهور في عدد متنام من الدول حول العالم.