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رئيس التحرير
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رياضة

محمد صلاح الأفضل..

مجدي عبدالغني ينتقد تتويج دي بروين يجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي

صدى البلد

علق مجدي عبدالغني نجم الاهلي والمنتخب السابق علي تتويج دي بروين نجم مانشستر سيتي بـ جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي 2021 -2022 متفوقا علي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب .

وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ دي بروين لعيب كبير وقدم موسم مميز، لكن بأي منطق أن يكون محمد صلاح الأكثر تهديف والأكثر صناعة للأهداف والأكثر محاولات علي المرمي والأكثر خلقاً للفرص وفريقه ينافس علي اللقب حتي الجولة الأخيرة.. وفي النهاية لا يفوز بجائزة لاعب الموسم!! ”

 

توج البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" سيداتي وسادتي
لاعب الموسم .. كيفن دي بروين".

ونافس دي بروين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كل من وجاءت قائمة المرشحين 
ألكسندر أرنولد(ليفربول) - جادون بوين (وست هام) - كانسيلو ( مناشستر سيتي)  - ساكا (آرسنال) - محمد صلاح (ليفربول) - سون هيونج مين ( توتنهام) - جيمس وارد (ساوثهامبتون).

يذكر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام صاحب المركز الثاني.

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