عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث إطلالة لهما عبر إنستجرام |شاهد

زيدان وزوجته
زيدان وزوجته

حرصت ميناس زوجة نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها.


وظهرت ميناس برفقة زوجها النجم محمد زيدان، في أحد الأماكن العامة، باطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.


واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات استثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والآخر مما جعلها محط اهتمام وإعجاب الكثيرين.


وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

 ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

 يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

 

IMG_٢٠٢٢٠٥٢١_١٥٢٤٠٦
IMG_٢٠٢٢٠٥٢١_١٥٢٤٠٦
IMG_٢٠٢٢٠٥٢١_١٥٢٣٥٣
IMG_٢٠٢٢٠٥٢١_١٥٢٣٥٣
إطلالة زوجة محمد زيدان يخطفان الانظار أحدث ظهور المنتخب المصري احدث اطلالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

صورة لنجم المنتخب الليبي وراء فبركة توقيع بن شرقي للأهلي

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

صدم 4 أشخاص بسيارته .. القبض على الفنان مصطفى هريدي

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ترشيحاتنا

بكري عن حصاد البنجر بمستقبل مصر: اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 20%|فيديو

تشافي يؤكد اهتمام برشلونة بضم ليفاندوفيسكي

20 يونيو.. الحكم في استئناف طبيب الكركمين على حبسه سنتين

ظلم فادح.. الأرقام تثبت أحقية محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أخبار التعليم.. تداول أسئلة وإجابات الفيزياء أولى ثانوي على جروبات الغش عبر تليجرام.. طلاب مصريون يصممون غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية

أخبار الفن| القبض على الفنان مصطفى هريدي.. خطوبة شقيق خالد عليش.. جنازة سمير صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ