زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث إطلالة لهما عبر إنستجرام |شاهد

حرصت ميناس زوجة نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها.



وظهرت ميناس برفقة زوجها النجم محمد زيدان، في أحد الأماكن العامة، باطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.



واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات استثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والآخر مما جعلها محط اهتمام وإعجاب الكثيرين.



وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.