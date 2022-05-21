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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 مايو 2022

صدى البلد

تنطلق اليوم السبت 21 - 5 - 2022، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة فرايبورج ضد لايبزيج فى نهائى كأس ألمانيا، بالإضافة لمباراة الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري.

 

أبرز مباريات اليوم السبت 21 مايو 2022

 

 

 مباريات اليوم السبت 21 مايو 2022 في الدوري السعودي 


الاتفاق X الحزم – الساعة 6 مساء -على قناة الرياضية السعودية  

الرائد   X النصر – الساعة 8 مساء -على قناة الرياضية السعودية         

 

 مباريات اليوم السبت 21 مايو 2022 في الدوري الفرنسي:


ستاد بريست 29 X بوردو – الساعة 9 مساء                        

كليرمون فوت X ليون – الساعة 9 مساء                    

أنجيه   X مونبلييه – الساعة 9 مساء                          

باريس سان جيرمان  X ميتز – الساعة 9 مساء                      

ليل X  رين – الساعة 9 مساء                

ستاد ريمس X نيس – الساعة 9 مساء                        

مارسيليا X ستراسبورج – الساعة 9 مساء                  

لوريان X تروا – الساعة 9 مساء            

لانس X موناكو – الساعة 9 مساء          

نانت X  سانت إيتيان – الساعة 9 مساء                      

 

 

 مباريات كأس الاتحاد الآسيوي:


موهيون بوجان X باشوندهارا كينجز - الساعة 1 ظهرا

العربي X شباب الخليل – الساعة 5 مساء

هلال القدس X النجمة – الساعة 5 مساء

مازيا X جوكولام كيرلا – الساعة 5 مساء

الكويت X السيب – الساعة 5 مساء

ظفارX الرفاع – الساعة 9 مساء

الرفاع الشرقي X تشرين – الساعة 9 مساء

جبلة X الأنصار – الساعة 9 مساء

 

مواعيد مباريات كأس ألمانيا:


فرايبورج  X لايبزيج – الساعة 8 مساء


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:


فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD              


 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:


جنوى  X بولونيا – الساعة 5:15 مساء              

أتلانتا  X إمبولي – الساعة 8:45 مساء              

فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 8:45 مساء                  

لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 8:45 مساء                      

 

 

 

مواعيد مباريات الدوري التركي:


ألتاي X قاسم باشا – الساعة 3 عصرا                

سيفاس سبور  X قيصري سبور – الساعة 3 عصرا                

بشكتاش X قونيا سبور – الساعة 6 مساء    

يني ملطية سبور X فناربخشة – الساعة 6 مساء


 

مواعيد مباريات الدوري المصري:


إيسترن كومباني X سموحة – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport                

طلائع الجيش  X المقاولون العرب – الساعة 6:30 مساء على قناةon time sport  

إنبي X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

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