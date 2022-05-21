يبحث عدد كبير من الأمهات عن طرق علاج الإمساك عند الرضع فى الشهر الأول حيث أنه من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الأطفال حديثي الولادة فى مختلف أنحاء العالم.

وترغب الأمهات فى معرفة أفضل الطرق التى تساعد فى علاج الإمساك عند الرضع فى الشهر الأولبشكل سريع لكي يتخلص الطفل من الألم والمغص ويتوقف عن البكاء.

ولأن الأطفال حديثي الولادة تكن أجسامهم ضعيفة جدا فتجد الأم حيرة شديدة فى الاختيار بين طرق علاج الإمساك عند الرضع فى الشهر الأول وترغب فى معرفة أفضل حل لايسبب أى أضرار أو مضاعفات للطفل سواء على المدى القصير أو الطويل.

وفي الحقيقة توجد العديد من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج الإمساك عند الرضع فى الشهر الأول وتناسب طبيعة أجسام حديثي الولادة ولا تسبب أى مضاعفات وفى نفس الوقت غير مكلفة مثل بعض التمارين البسيطة.

نكشف لكم أضمن الطرق التى تساعد فى علاج الإمساك عند الرضع فى الشهر الأول دون أى آثار جانبية ضارة .

تمارين الساقين

يساعد تحريك ساقي الرضيع بلطف في تخفيف أعراض الإمساك حيث تعمل التمارين والحركة المنتظمة بشكل صحيح على تحفيز أمعاء الطفل، ولأن الأطفال الرضع في الشهر الأول لا يمشون أو يزحفون فيجب على أحد الوالدين في مساعدتهم على ممارسة الرياضة لـ تخفيف الإمساك.

يمكن للأب أو الأم تحريك أرجل الطفل برفق أثناء استلقائه على ظهره لتقليد حركة ركوب الدراجة ويساعد القيام بذلك في تحسين عمل الأمعاء وتخفيف الإمساك.

حمام دافئ

يساعد الحمام الدافئ على إرخاء عضلات البطن لدى الطفل الرضيع ومساعدته على التوقف عن الإرهاق ويقلل المغص ومشاكل الإمساك.

التدليك

توجد عدة طرق يمكن الاستعانة بها لتدليك معدة الأطفال الرضع بما يشبه المساج لعلاج المغص ، وتشمل:

استخدمي طرف الإصبع لعمل حركات دائرية على المعدة في اتجاه عقارب الساعة.

قومي بتمشية الأصابع حول مكان المشكلة في نمط في اتجاه عقارب الساعة.

ثبتي ركبتي وقدمي الطفل معًا وادفعي قدميه برفق نحو البطن.

قومي بعمل ضربات خفيفة من القفص الصدري الخاص بالطفل وصولاً إلى السرة بحافة الإصبع.